المالية النيابية: الراتب التقاعدي سيوزع كل شهر للمتقاعدين

2019/05/19 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، عن الاتفاق مع هيئة التقاعد على توزيع رواتب المتقاعدين كل شهر بدلا عن نظام الشهرين المعمول به حاليا.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان، ان "اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي في مقر البرلمان لمناقشة عدد من الملفات".

واضاف، ان "من اهم مقررات الاجتماع ان يكون اعتبارا من تاريخ 1/6/2019 توزيع رواتب المتقاعدين شهريا وإلغاء العمل لكل شهرين".

وأشار الى، انه "سيتم فتح مكتب للتقاعد شمال محافظة بابل لخدمة المواطنين وصرف منحة نهاية الخدمة للجيش السابق".



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