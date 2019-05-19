السودان: المجلس العسكري يدعو لاجراء انتخابات ومحتجون يطالبون بمحاكمة قتلة المتظاهرين

2019/05/19 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى نائب زعيم المجلس العسكري السوداني الحاكم حماسه لإجراء انتخابات ديمقراطية وذلك خلال لقاء مع جمع من زعماء القبائل ودبلوماسيين كبار يوم السبت في الوقت الذي سعى فيه لتفادي المسؤولية عن العنف الذي وقع بالخرطوم الأسبوع الماضي.وهددت الاشتباكات بتعطيل محادثات المجلس مع تحالف لجماعات الاحتجاج والمعارضة يقوم بالضغط من أجل انتقال سريع للحكم المدني بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي.

وقال الفريق محمد حمدان دقلو أمام تجمع يضم أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية والسفير السعودي بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، "الديمقراطية دي مشورة ...خلاص احنا ديارين الديمقراطية الحقيقية..



الدور الجاي دة اي زول عندو قريشات بجيبهن من برة داير يشتري فلان ويشتري علان والله ما بينجح ...دايرين زول يخش الصندوق زينا زي الاخرين ....



الدور دة دايرين انتخابات حرة نزيهة".



وكان كثيرون من الحاضرين من منطقة دارفور بغرب السودان".

وبرز دقلو القائد الشاب لقوات الدعم السريع كأبرز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح واعتقل البشير بعد احتجاجات استمرت شهورا.

من جانبها جماعات حقوق الإنسان اتهمت ميليشيات كان يقودها حميدتي بارتكاب إبادة جماعية في الحرب التي بدأت هناك في 2003 وهي مزاعم نفتها حكومة البشير.

وفي يومي الاثنين والأربعاء من الاسبوع الماضي، تفجرت أعمال عنف في مناطق بالخرطوم كانت قوات الأمن تحاول فيها إزالة حواجز وضعها المحتجون ومن بينها حواجز حول اعتصام أمام وزارة الدفاع بدأ في السادس من أبريل نيسان.

الجدير بالذكر ان المحتجين يحثون على التحول للحكم المدني والقصاص لعشرات المتظاهرين الذين سقطوا قتلى منذ ديسمبر كانون الأول.



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