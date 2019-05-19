الرياضة النيابية : البرلمان يسعى لإقرار القوانين الرياضية المعطلة

2019/05/19 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ، الاحد، ان البرلمان يسعى الى اقرار القوانين الرياضية المعطلة منذ فترة طويلة.وقال عليوي لـ/ المعلومة /، إنه “لم يصلنا لغاية الان رد رسمي من وزارة الشباب ولا الاولمبية حول قانون الأندية ومجلس النواب ساعي وجاد لإقرار القوانين الرياضة المعطلة منذ فترة طويلة”.واوضح […]

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