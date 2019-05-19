المفسوخة عقودهم وحقوق شهداء سبايكر على طاولة البرلمان غدا

2019/05/19 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

يناقش البرلمان في جلسته التي سيعقدها يوم غدا الاثنين جملة من المواضيع في صدارتها إعادة المفسوخة عقودهم للخدمة وحقوق شهداء سبايكر.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة “النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008، وتقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر)”.

كما يتضمن “تقرير ومناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة، ومناقشات عامة لمدة 15 دقيقة”.

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