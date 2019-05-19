2019/05/19 | 17:27

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رئاسة البرلمان تبحث مع هيأة التقاعد موضوع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

بغداد/...



ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاحد، اجتماعا للجنة المالية النيابية، بحضور رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي.

وشدد الكعبي، بحسب بيان لمكتبه، على وجوب تقديم جميع التسهيلات اللازمة والمتعلقة برواتب عوائل الشهداء.

كما جرى التطرق للتعديلات المقترحة على قانون التقاعد العام، بما يساهم في رفع الحيف عن هذه الشريحة التي قدمت خدمة جليلة لهذا البلد.

وشهد الاجتماع أيضا بحث موضوع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق والتي وردت في موازنة 2019 وآلية صرفها ومستحقيها.

وأبدى الكعبي دعم مجلس النواب لعمل الهيأة وبما يساهم في حل المشكلات التي تعتري عملها والنهوض بواقع عمل الدوائر الحكومية التابعة لها بما يخدم ابناء البلد، لافتا الى وجوب تخصيص ساعات عمل إضافية للاستماع الى شكاوى المراجعين ومعالجتها والعمل على حلها.انتهى2

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