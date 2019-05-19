صحيفة: العراق يدرس إعفاء سلع كويتية من الرسوم الجمركية

2019/05/19 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "جورنال" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن "وزارة التجارة العراقية، طلبت من نظيرتها الكويتية تزويدها بأكثر السلع ذات المنشأ الوطني التي يمكن تصديرها إلى بغداد، وذلك تمهيداً لدراسة إعفائها من الرسوم الجمركية".​

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