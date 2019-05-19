متحف كردى يوثق حقبة تنظيم الحرب على داعش الإرهابي

2019/05/19 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال بملابس عسكرية يلتقطون صور سيلفى لأنفسهم مع معدات حربية استخدمها يوما ما مقاتلو تنظيم داعش فى العراق، وذلك مع افتتاح متحف فى مدينة أربيل الكردية يوثّق للحرب ضد التنظيم المتشدد.

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