الدفاعات الجوية السورية تتصدى مجدداً لأجسام غريبة قادمة من الأراضي المحتلة

2019/05/19 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري مجددا لأجسام غريبة دخلت من الأراضي المحتلة إلى أجواء المنطقة الجنوبية وذلك بعد مرور أقل من يوم واحد على تعرض البلاد لهجوم جديد من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكر مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.ومساء الجمعة ذكرت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام مضيئة قادمة من "الأراضي المحتلة" وهي عبارة عن طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري. انتهى.ص.هـ.ح.

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