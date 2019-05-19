استضافة مدير هيئة التقاعد الوطنية في اللجنة المالية

2019/05/19 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر البرلماني في تصريح للغدير، أن أعضاء اللجنة ناقشت مع الساعدي مسألة تحويل راتب المتقاعدين الى شهري وإلغاء العمل بنظام الشهرين اعتبارا من تاريخ ٦/١، والاهتمام بالمتقاعد وابداء المساعدة عند المراجعة فضلا عن استخدام الأجهزة المتطورة في أرشفة أضابير المتقاعدين".كما تمت مناقشة مسألة "صرف منحة آخر الخدمة للجيش السابق ومنع المعقبين ومحاسبة الموظفين اللذين يقومون بالابتزاز للمواطنين" بحسب المصدر.وتابع أن اللجنة المالية "أكدت على فتح مكتب التقاعد في شمال بابل فصلا عن بناء دوائر للتقاعد في المحافظات تليق بالمتقاعدين".انتهى.ص.هـ.ح.

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