صبره بدأ ينفذ.. زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

2019/05/19 | 17:31

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بغداد اليوم- متابعة

يبدو أن صبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، بدأ بالنفاذ سريعا حتى قبل انتهاء ال...





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