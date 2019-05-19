الهند تشدد إجراءاتها الأمنية خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة

2019/05/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اصطف الناخبون الهنود للإدلاء بأصواتهم وسط إجراء أمني كبير في ولاية البنغال مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي سيتقرر فيها مصير رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.وبدأت الانتخابات الهندية التي جرت على مدى 39 يوما في أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوتر مع باكستان المجاورة، والتي استغلها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة […]

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