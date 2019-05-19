سكرتير عبد المهدي يكشف عن موعد افتتاح الخضراء 24 ساعة امام المواطنين

2019/05/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

كشف السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد ، اليوم الاحد ، عن موعد افتتاح المنطقة الخضراء امام حركة المواطنين لمدة 24 ساعة .

وذكر حميد في تصريح متلفز لـ “الاتجاه” ، ان طاسباب تاخير افتتاح المنطقة الخضراء هو لاعادة اعمار الشوارع وتهيئتها لان هناك تكسرات في الشارع وتجاوزات على الرصيف وعدم وجود اعمدة الكهرباء”.

واضاف ان “التجاوزات على الارصفة ازيلت واعمدة الكهرباء نصبت مع اكساء للشارع بالاسفلت” ، مبينا ان “الايام المقبلة ستشهد افتتاح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة امام حركة المواطنين” .

واوضح ان “باب التشريع الذي يربط الجسر المعلق بكرادة مريم سيفتح من جديد ذهابا وايابا وبدون قيود او حواجز”.

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