البرلمان يناقش غداً إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة

2019/05/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الأحد، أن مجلس النواب سيناقش يوم غد الاثنين مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

وقالت الدائرة في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن جدول أعمال الجلسة رقم 19 ليوم غد الاثنين يتضمن “النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، وتقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة”.

وأضاف البيان أن الجدول يتضمن أيضاً “التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008، وتقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية”.

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