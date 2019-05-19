اعتقال عصابة من 3 نساء متخصصة بسرقة الدور غربي بغداد

2019/05/19 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت مكافحة إجرام بغداد، الأحد، اعتقال عصابة من ثلاث نساء بتهمة السرقة شمالي العاصمة.وقالت المكافحة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مكتب مكافحة اجرام الكاظمية حضره شخص يدعي بتعرض داره الى حادث سرقة، وعلى الفور من تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية […]

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