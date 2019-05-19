انفجار عبوة على حافلة يوقع ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في ديالى

2019/05/19 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الحشد الشعبي، عن استشهاد وإصابة عدد من مقاتليها، باستهداف حافلتهم على طريق بلدروز في ديالى.

وأوضح بيان للهيئة، ان حافلة لنقل المنتسبين في اللواء عشرين بالحشد من البصرة إلى قاطع خانقين شرق محافظة ديالى، تعرضت لتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، نتج عنها استشهاد سبعة مقاتلين، إضافة الى إصابة ستة وعشرين آخرين، مبينا ان أهالي بلدروز والدفاع المدني، سارعوا إلى إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى مستشفى بعقوبة العام.

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