محافظ صلاح الدين: داعش أحرق الحنطة

2019/05/19 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حملت محافظة صلاح الدين، الاحد، تنظيم “داعش” مسؤولية احراق الحقول الزراعية، مبينة ان حرائق هذا العام مختلفة عن سابقاتها.وقال المحافظ عمار جبر خليل في بيان تلقته “خطوة برس”، ان “حرائق الحقول الزراعية لهذا العام مختلفة عن سابقاتها لأنها بفعل فاعل”، محملا “داعش مسؤولية مباشرة في افتعال الحرائق الزراعية بعد سلسلة ابتزاز

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