دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ بتسيير دوريات أمنية مشددة في المياه الإقليمية

2019/05/19 | 18:03

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت النائب عن تحالف سائرون إيناس المكصوصي، الاحد (19 أيار 2019) إن مطالبة بعد الدول لرعاياها بمغادرة العراق، هو إجراء طبيعي في ظل التوترات الراهنة في المنطقة.

وأضافت المكصوصي، في تصريحات صحفية لـ(سبوتنيك)، إن "هذه

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مكتب رئيس "حراك الجيل الجديد"، شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، آخر مستجدات قضية اعتقال الأخير في السليمانية بإقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لساشوار عبد الواحد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "

بغداد اليوم - متابعة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن تقليص التمويل من إيران نتيجة للعقوبات الأميركية أجبر "حزب الله" اللبناني على اتخاذ سلسلة إجراءات تقشف، بما فيها سحب جزء ملموس من مقاتليه من سوريا.

وذكرت الصحيفة في تقر

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