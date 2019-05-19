2019/05/19 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

لقيت احدى الطالبات في جامعة الموصل مصرعها بحادث مروري.





وقال مثدر امني للنور نيوز، ان “احدى الطالبات في كلية القانون بجامعة الموصل توفيت نتيجة دهسها من قبل سيارة اثناء خروجها من الكلية شمالي المدينة”.

وأضاف، ان “السيارة انقلبت بعد الحادث”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع طالبة في جامعة الموصل بحادث مروري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع طالبة في جامعة الموصل بحادث مروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).