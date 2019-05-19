رئيس خلية الازمة في نينوى: اكمال 98% من مشروع بناء ثلاث كليات جديدة في الموصل

2019/05/19 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن رئيس خلية الازمة رئيس جامعة نينوى مزاحم الخياط، انجاز 98% من مشروع بناء ثلاث كليات جديدة بمواصفات عالمية ضمن جامعة نينوى في موقعها بمنطقة الجوسق بأيمن الموصل.

وقال الخياط خلال جولة ميدانية بين اروقة بنايات الكليات الجديدة لجامعة نينوى بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نزف بشرى لاهالي نينوى بانشاء ثلاث كليات جديدة للجامعة في منطقة الجوسق بايمن الموصل لترفد المجال التعليمي الجامعي بمجالات تعليم جديدة للطلبة”.





وذكر الخياط، ان “جامعة نينوى استكملت متطلبات ثلاث بنايات جديدة وهو صرح علمي جديد في المحافظة وهي كليات (التمريض وتقنية المعلومات والتربية بقسمين علوم الحياة واللغة العربية)، حيث يكون القبول للطلبة المتقدين للعام الدراسي 2019-2020 في الكليات الجديدة”.





وتابع، انه “وصل الانجاز في العمل الى ٩٨٪ الذي يقع ضمن المشاريع التي تنفذها منظمة الـUNDP ، وتضم الكليات مختبرات علمية حديثة وبمواصفات عالمية وحسب اختصاصات الكليات الثلاث)”.





وبين الخياط، ان “الكليات الثلاث لجامعة نينوى انشات بتصميم جديد وحديث وتجهز بمختبرات واجهزة طبية حديثة بمواصفات عالمية علمية راقية مع العمل بطرائق تدريس حديثة وفق المستويات التدريسية العالمية ولمواكبة التطورات الحاصلة في التعليم العالي العالمي”.





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