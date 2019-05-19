الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن مصرع وإصابة 33 من عناصره

2019/05/19 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة الحشد

الشعبي، الاحد، عن مصرع 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين باستهداف حافلتهم على طريق بلدروز

في ديالى أثناء التحاقهم بالواجب.

وذكرت مديرية إعلام

الحشد، في بيان لها، اليوم تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “حافلة لنقل

المنتسبين في اللواء 20 بالحشد من البصرة إلى ديالى / قاطع خانقين شرق المحافظة، تعرضت

لتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، ما ادى الى استشهاد 7 مقاتلين وإصابة

26 آخرين”.

واضاف البيان،

إن “الحادث الإجرامي وقع على طريق بلدروز أثناء التحاق المقاتلين لأداء الواجب”،

مبينا ان “أهالي بلدروز والدفاع المدني سارعوا إلى إنقاذ الجرحى ونلهم إلى مستشفى

بعقوبة العام”.

وتابع البيان،

ان “هيئة الحشد تعرب عن تعازيها الخالصة لذوي الشهداء وتتمنى السلامة والشفاء

للجرحى الأبطال، مشددا على أن هذه العملية الغادرة والجبانة لن تثني الحشد عن مواصلة

جهوده بتأمين المحافظة وتطهيرها من خلايا داعش”.

من جهتها أعلنت

مديرية الدفاع المدني العامة، في وقت سابق من اليوم الاحد، ان “مفارز الإنقاذ

التابعة الى مركز بلدروز/ مديرية دفاع مدني ديالى بأمرة الرائد أحمد حسين ضابط المركز،

قامت بإنقاذ (28) مصابا وانتشال (6) جثث أخرى لمنتسبي الحشد الشعبي بعد انقلاب العجلة

التي كانت تقلهم في حادث سير بقضاء بلدروز”.

وأردف البيان ان

“المفارز باشرت بإخراج المصابين والمتوفين من العجلة بإستخدام أجهزة القطع والفصل

ومعدات الإنقاذ الأخرى”.

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