انتحار شاب عشريني وسط دهوك

2019/05/19 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر طبي، الاحد، بانتحار شاب عشريني وسط دهوك.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “شابا يبلغ من العمر ٢٣ عاما أقدم على الانتحار في منزله وسط محافظة دهوك”، مشيرا ان “الشاب يعاني من عقد نفسية منذ سنوات”.وبين المصدر أن “الشرطة المحلية نقلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث”.انتهى15خ

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