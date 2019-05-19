بارزاني يعقد مباحثات مع امريكا بملفات تخص كوردستان والعراق والمنطقة

2019/05/19 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، مع ستيف فاكن، القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، وبحث أعمال ونشاطات القنصلية الأمريكية، والعلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا في كل المجالات، وعلاقات أربيل - بغداد وتحسنها وحل المشاكل بينهما عن طريق الحوار، والتطورات التي تشهدها المنطقة.وفي الاجتماع الذي عقد بأربيل جرت مناقشة الأوضاع السياسية في العراق عموماً وفي إقليم كوردستان خصوصاً، وخطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وفي هذا الصدد قدم رئيس وزراء إقليم كوردستان نبذة عن اتفاق الأطراف السياسية في إقليم كوردستان على تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.وكان البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة، والأوضاع الحالية للموصل وأطرافها والمناطق المتنازع عليها، وخطوات ما بعد داعش لاجتثاث الفكر المتطرف ومنع ظهوره من جديد بالتنسيق بين بغداد وأربيل والتحالف، والتمهيد لعودة النازحين إلى ديارهم، قد شغل جانباً آخر من الاجتماع.

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