الوزير يطالب القوات الأمنية بحماية حقول الحنطة

2019/05/19 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدرت وزارة التجارة بيانا بشأن حرائق حقول الحنطة، فيما طالبت وزارة الداخلية والعمليات المشتركة بالتحرك وحماية امن وممتلكات الفلاحين.

ودانت للوزارة حسب بيان تلقت،

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