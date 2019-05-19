برشلونة الاسباني يعتزم افتتاح اكاديمية في بغداد

2019/05/19 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعتزم فريق برشلونة الاسباني، افتتاح اكاديمية له في العاصمة بغداد من اجل تطوير المواهب العراقية.

وفد من ادارة النادي الكتلوني سيتواجد في العاصمة بغداد،

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