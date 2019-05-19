التدرن ينهي حياة ارهابي كان ينتظر الاعدام في سجن الناصرية

2019/05/19 | 18:26

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة نزيل مدان بالارهاب لاصابته بمرض التدرن الحاد .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة نزيل مدان بالارهاب لاصابته بمرض التدرن الحاد .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان النزيل ( ك ح ع ) والبالغ من العمر 37 عاما توفي بعد نقله الى المستشفى اثر اصابته بالتدرن الحاد .وبين ان النزيل وهو من سكنة قضاء ابو غريب كان محكوما عليه بالاعدام لادانته بجرائم ارهابية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب .واشار الى ان الجهات المختصة في السجن تعمل على اكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لتسليمه لذويه .انتهى،ت ع ح.

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