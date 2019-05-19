امطار وانخفاض بدرجات الحرارة حتى الاثنين

2019/05/19 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكد مسؤول في مديرية الانواء الجوية ان التوقعات تشير الى استمرار موجة الامطار التي تهطل على اقليم كردستان الى يوم الاثنين.وقال اسو كمال مدير الانواء الجوية في السليمانية في تصريح صحفي، ان موجة من الامطار بدأت بالهطول على اقليم كردستان بعد ظهر اليوم، موضحا ان التغيرات التي يشهدها الطقس هي لأننا […]

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