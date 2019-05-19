ما العلاقة بين المشي السريع والعمر المديد؟

2019/05/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يعيشون أطول ممن يتسكعون ببطء في سيرهم، بغض النظر عن وزن جسم الشخص.وحلل الباحثون في جامعة ليستر بيانات 474919 شخصا بمتوسط عمر 52 عاما، من البنك الحيوي البريطاني بين عامي 2006 و2016.ووجدوا أن النساء اللائي يمشين بسرعة كان لديهن متوسط عمر متوقع […]

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