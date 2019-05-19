مطار إسطنبول الجديد يوقف 8 إيرانيين بتهمة تهريب المخدرات

2019/05/19 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام تركية بأن سلطات مطار إسطنبول الجديد أوقفت 8 إيرانيين بتهمة تهريب 350 كبسولة هيروين حاولوا إخفاءها في أحشائهم.

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