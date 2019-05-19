التميمي تزف بشرى للمتقاعدين بشأن رواتبهم

2019/05/19 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت النائبة

ماجدة التميمي، أن الشهر المقبل سيشهد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بشكل

شهري بدل الشهرين.

وقال المكتب الإعلامي

للتميمي في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ابتداءً من

الشهر المقبل سيتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بشكل شهري بدلًا من الشهرين”.

وكان عضو اللجنة

المالية النيابية، ثامر ذيبان، أعلن عن اتفاق البرلمان مع هيئة التقاعد على توزيع رواتب

المتقاعدين كل شهر بدلًا عن نظام الشهرين المعمول به حاليًا ابتداء من 1 حزيران/يونيو.

وقال ذيبان في

بيان إن “اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد

عبدالجليل الساعدي في مقر البرلمان لمناقشة عدد من الملفات”.





وتقوم هيئة التقاعد

العامة بتوزيع الرواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الأشهر الفردية، في حين تقوم

بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للأشهر الزوجية.

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