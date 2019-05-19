2019/05/19 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب مقاطع وصور نشرها قائد لواء الصمود الليبي في مصراتة صلاح بادي على فيس بوك فإن سفينة أنزلت شحنتها من المدرعات والبالغ عددها تقريبا من 30 إلى 40 قطعة، فيما توعد بادي باستخدامها في القتال ضد قوات حفتر وإحداث فرق على الأرض.وتشبه العربات العسكرية مدرعات تركية من نوع "كيربي" من صناعة شركة "BMC" التي تنتج معدات عسكرية للجيش التركي ويملك صندوق الاستثمار القطري 50% من أسهمها. انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول دفعة كبيرة من الأسلحة التركية إلى العاصمة الليبية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول دفعة كبيرة من الأسلحة التركية إلى العاصمة الليبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).