بشرى سارة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين تتعلق برواتبهم

2019/05/19 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "وزير المالية وافق اليوم على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين".وأضافت الهيئة، أن "هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية الشهر السادس بعد أن أكملت الهيئة كافة المتطلبات الخاصة بذلك".

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