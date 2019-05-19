هيئة التقاعد العامة تعلن موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين شهريا

2019/05/19 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، (19 ايار 2019)، ان "وزير المالية وافق على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين".

وأضاف البيان ان "هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية الشهر السادس بعد أن أكملت الهيئة كافة المتطلبات الخاصة بذلك".

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