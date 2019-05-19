واشنطن تؤكد التزامها بعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار

2019/05/19 | 18:33

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد (18 أيار 2019)، الى دعم الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التصادم.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل القائم بالأعمال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت منذ الأمس، تسيير "دوريات أمنية مشددة" في المياه الإقليمية بمنطقة الخليج.

وقال الأسطول الأميركي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات المس

بغداد اليوم - بغداد

قالت النائب عن تحالف سائرون إيناس المكصوصي، الاحد (19 أيار 2019) إن مطالبة بعد الدول لرعاياها بمغادرة العراق، هو إجراء طبيعي في ظل التوترات الراهنة في المنطقة.

وأضافت المكصوصي، في تصريحات صحفية لـ(سبوتنيك)، إن "هذه

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