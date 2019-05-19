2019/05/19 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في العراق جوي هود تطورات المنطقة.وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن الأخير استقبل هود في بغداد “وبحثا التطورات السياسية في المنطقة”، مشيرا إلى “ضرورة دعم الاستقرار فيها بعيدا عن التصادم، وبما ينعكس على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية يبحثان تطورات المنطقة وكالة خطوة برس.

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