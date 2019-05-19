مكمل غذائي شائع يسبب مرض السرطان

2019/05/19 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصل علماء جامعة سدني الأسترالية ومنظمات علمية إلى استنتاج مفاده، أن المكمل الغذائي الشائع ثاني أكسيد التيتانيوم E171، قد يسبب تغيرات في نبيت الأمعاء وبالتالي سرطان القولون.ويفيد موقع New Atlas بأن العلماء حددوا خلال التجارب التي أجروها تأثير ثاني أكسيد التيتانيوم في أمعاء الفئران المخبرية، حيث اتضح لهم أن هذا المكمل الغذائي […]

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