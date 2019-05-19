الغلاب تؤكد ضرورة محاربة التطرف وافكار داعش في المحافظات المحررة

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب،اليوم الاحد، ضرورة محاربة التطرف وبقايا الافكار التي خلفتها عصابات داعش الارهابية الموالون لها في المحافظات والمدن المحررة.

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