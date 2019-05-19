حداد يبحث مع مفوضية الانتخابات تجاوز المعوقات الفنية والأستعدادات للانتخابات القادمة

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد،اليوم الاحد، مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتاوي وعدد من اعضاء مجلس المفوضين سبل تجاوز المشاكل والمعوقات الفنية التي رافقت العملية الانتخابية في عام2018 ومعالجة الاشكاليات السابقة .

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