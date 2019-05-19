إصابة 10 من أفراد الشرطة في أعمال شغب بسويسرا

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة السويسرية إن عشرة من أفرادها أصيبوا في أعمال شغب وقعت

أمام مركز ثقافي يساري في برن، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

الأحد.وتم اعتقال 11 شخصا بسبب أعمال العنف.وقالت الشرطة إنه بعد وقت قصير من منتصف الليل، قامت مجموعة من

الاشخاص ببناء العديد من الحواجز أمام مركز ريتشول الثقافي، وأضرمت

فيها النيران.وكانت هناك العديد من الحفلات الموسيقية في المبنى في ذلك الوقت، حيث

كان هناك حوالي 1000 شخص في داخله.ويصف مركز ريتشول الثقافي نفسه على موقعه الالكتروني بأنه "مركز سياسي

غير برلماني ويساري".ويشتبه مدير الأمن في المدينة، ريتو نوس، في أن هناك متطرفين يساريين

وراء أعمال الشغب.وقد قام مثيرو الشغب - الذين غطى بعضهم وجهه - بإضرام النيران في

الألواح الخشبية والحاويات وكذلك بعض السيارات.



عندما وصل أفراد

الشرطة إلى المكان، ألقى المهاجمون الزجاجات والحجارة عليهم.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مع المهاجمين،

كما تم نشر مدافع المياه.

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