2019/05/19 | 18:53

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سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم في اسطنبول وانقرة

الاحد

19

ايار

2019 :

06:00 pm

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هبطت الليرة التركية بنسبة 3% منذ أول أسبوع من مايو الحالي، متخلية

عن مكاسب حققتها في الفترة الماضية، مع تجدد المخاوف بشأن إحتياطات

البنك المركزي التركي، المتراجعة في الفترة الأخيرة، وقرار اللجنة

العليا للإنتخابات بتركيا، الذي أعلنت فيه عدم إعتماد نتيجة إنتخابات

البلدية في إسطنبول وإعادتها مرة أخري، مما أثار التساؤلات عن مستقبل

البلاد علي تحمل موجة بيع أخري في البلاد.

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