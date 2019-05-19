النيران تلتهم اكثر من / 50 / دونما من مزارع الحنطة تعود لمسؤول حكومي في ديالى

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهمت النيران اكثر من / 50 / دونما من محصول الحنطة في ناحية العظيم في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي في ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان نيرانا شبت في حقول للحنطة قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة تعود لمسؤول حكومي واشقائه /لم يسمه/.مبينا ان النيران التهمت أكثر من / 50 / دونما […]

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