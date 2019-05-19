بعد إيران والهند.. البصرة ترسل دفعة جديدة من المرضى المصابين بإمراض مستعصية إلى تركيا

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت حكومة البصرة المحلية اليوم الأحد أول رحلة علاجية إلى تركيا للمرضى المصابين بإمراض مستعصية .وقال رئيس لجنة علاج المرضى في ديوان المحافظة مصعب مهيوب قاسم في تصريح صحفي ” ان الدفعة الاولى غادرت اليوم الى تركيا شملت ٢٤ مريضا يعانون من إمراض مستعصية، شملت زراعة النخاع والكبد وبعض حالات القلب.واضاف ان المرضى […]

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