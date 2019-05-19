بانفجار لغم.. مصرع شاب وإصابة شقيقه غربي البصرة

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أفادت اللجنة الأمنية في البصرة اليوم الاحد، بمصرع وإصابة شابين شقيقان جراء تعرضهما الى انفجار لغم ارضي مطمور في الأرض من المخلفات الحربية

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