2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في الوقت الذي تعارض فيه الولايات المتحدة الأميركية امتلاك تركيا لمنظومة "إس-400" الروسية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشترك مع

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