الافراج بكفالة عن مالك قناة تلفزيونية أردنية مستقلة ومقدمة برامج

2019/05/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مدعي عام عمان على الافراج عن مالك قناة "الأردن اليوم" التلفزيونية ومقدمة برامج فيها بكفالة بعد ساعات من توقيفهما على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن "مدعي عام عمان وافق على إخلاء سبيل مالك قناة "الأردن اليوم" محمد العجلوني والإعلامية رنا الحموز أحدى مذيعات القناة بكفالة عدلية بعد عدم ممانعة مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة".

وكان مدعي عام عمان قرر في وقت سابق الاحد توقيف العجلوني والحموز اسبوعا واحدا على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.

واوضح المصدر ان "العجلوني والحموز أوقفا بتهمة مخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتعلقة بالذم والقدح" بدون مزيد من التفاصيل.

كانت الحموز التي تقدم برنامج "عالرابع" إنتقدت تصريحات لمدير الدرك أدلى بها لقناة "المملكة" وأنتقد فيها مشاركة عسكريين متقاعدين في تظاهرات ورأى انه قد تقف وراءها "مصالح شخصية" او "قد تكون مدعومة من جهات خارجية".

وقالت المذيعة موجهة كلامها لمدير الدرك "بدلا من إتهامهم بأنهم اصحاب مصالح شخصية او أجندات خارجية، كان الأجدى بعطوفتك ان تشكر زملاءك المتقاعدين العسكريين وان تترفع عن إتهام زملائك في السلاح بأنهم مدعومون من الخارج".

ويشارك عسكريون متقاعدون في اعتصام أسبوعي كل خميس رغم قلة عدد المشاركين قرب مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.

واعتصام الخميس امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.

ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت أربعين مليار دولار تشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

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