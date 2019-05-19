القانونية النيابية تختار النائب (يحيى المحمدي) مقرراً لها

2019/05/19 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، اختيار النائب يحيى المحمدي مقرراً لها، لافتة الى ان اختيار المحمدي حصل بالاجماع داخل اللجنة.وذكرت اللجنة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “النائب والعضو يحيى المحمدي تم انتخابه مقرراً للجنة القانونية النيابية”.واضافت ان “انتخاب المحمدي مقررا للجنة القانونية تم باجماع الاعضاء خلال اجتماعهم اليوم”.واوضحت ان “اعضاء […]

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