2019/05/19 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس قالت وزارة التجارة، اليوم الأحد، إنها تنتظر اكتمال التحقيقات لكشف أسباب الحرائق التي اندلعت في حقول للحنطة بمناطق عدة من العراق، فيما أشارت إلى أنها تحتاج إلى شهر أو شهرين لتقرر ما اذا كانت ستستورد كميات من الحنطة الأجنبية لسد الحاجة المحلية بعد هذه الحرائق.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تعليقا على حرائق الحنطة: ننتظر التحقيقات ونحتاج شهرين لتقييم الحاجة للاستيراد وكالة خطوة برس.

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