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الأحد 19 مايو 2019 | 06:41 مساءً | عدد القراءات : 15

دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ بتسيير دوريات أمنية مشددة في المياه الإقليمية

متابعة/...



أعلنت البحرية الأميركية، الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت منذ الأمس، تسيير "دوريات أمنية مشددة" في المياه الإقليمية بمنطقة الخليج.

وقال الأسطول الأميركي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات المسلحة للولايات المتحدة، المنتشر في البحرين، إن "الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بدأت تسيير دوريات أمنية مشددة في المياه الإقليمية بالمنطقة منذ يوم 18 أيار الجاري".

وأضاف الأسطول الخامس، في بيان نشره على موقعه بـ"فيسبوك"، أن "دول المنظمة زادت بشكل خاص التنسيق بينها دعما للتعاون الإقليمي على الصعيد العسكري البحري والعمليات الأمنية البحرية في الخليج العربي".

وأوضح البيان، أن "سفن دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك التابعة للقوات البحرية وخفر السواحل، تعمل في تنسيق وثيق بين بعضها بعضا وكذلك البحرية الأمريكية، بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد في مقر الأسطول الخامس في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين واشنطن وطهران، بعد اعلان وزارة الدفاع الأميركية إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بدعوى وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.انتهى2

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