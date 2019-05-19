واشنطن: بدء دورات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالخليج العربي

2019/05/19 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج العربي منذ أمس السبت.

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