الكعبي يشدد على تقديم التسهيلات المتعلقة برواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء

2019/05/19 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد حسن الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، على وجوب تقديم كل التسهيلات اللازمة والمتعلقة برواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء.

وبحث الكعبي خلال اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، بحث التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العام، بما يساهم برفع الحيف عن هذه الشريحة التي قدمت خدمة جليلة لهذا البلد، وشهد الاجتماع أيضا بحث موضوع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، والتي وردت في موازنة الفين وتسعة عشر، وآلية صرفها ومستحقيها.

وأبدى الكعبي دعم مجلس النواب لعمل الهيئة وبما يساهم في حل المشكلات التي تعتري عملها والنهوض بواقع عمل الدوائر الحكومية التابعة لها بما يخدم ابناء البلد.

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