كلب يخرج رضيعًا من تحت التراب ويكشف جريمة أمه المراهقة

2019/05/19 | 19:04

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بغداد اليوم _ متابعة

أنقذ كلب في تايلاند طفلا حديث الولادة بعد أن دفنته أمه المراهقة وهو حي، بعد أن انتبه لوجوده تحت التراب وراح ينبش الأرض.

وقال موقع "نيوز" التايلاندي، إن "الكلب نبه مالكه إلى وجود الطفل تحت التراب، حيث كان ينبح وينبش الأرض، وسرعان ما لاحظ صاحبه ظهور ساق آدمية صغيرة، ليهرع السكان المحليون بالرضيع، فور إخراجه وكان على قيد الحياة إلى المستشفى".

وأضاف، ان "وزن الطفل يبلغ نحو 2.3 كيلوغرام، وقدم له الأطباء الرعاية اللازمة ليعلنوا أنه بصحة جيدة"، مشيرا إلى أن "الشرطة القت القبض على الأم واتهمتها بالتخلي عن الطفل ومحاولة القتل، بينما عرض والداها تربية الرضيع".

ونقل الموقع التايلاندي، عن مصدر امني قوله، إن "على الرغم من أن الفتاة دون السن القانونية، فإن الشرطة ملزمة بموجب القانون بتوجيه الاتهام لها واستجوابها بحضور موظفي رعاية الأطفال".

بغداد اليوم _ البصرة

كشف ناشط مدني في محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن اعتقال مواطن خمسيني من أهالي قضاء الفاو وسجنه بسبب انتقاده إدارة قضاء الفاو بعد سقوط منزله إثر السيول الإيرانية التي اجتاحت القضاء في آذار الماضي.

وقال الناشط محمد الراصد لـ(ب

بغداد اليوم- بغداد

وقع محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاحد، مذكرة تفاهم مشتركة مع (شركة هالس) الصينية للمشاركة بتنفيذ مشروع القطار المعلق،

وقال بيان لمكتب الجزائري تلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير وقع "مذكرة تفاهم مشتركة مع (شركة هالس) الصينية

بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الأحد، هيأة التقاعد العامة إلى تخصيص ساعات عمل إضافية لاستقبال شكاوى المراجعين ومعالجتها.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إن الأخير "ترأس، اليوم، اجتماعا للجنة الما

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